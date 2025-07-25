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عربي-دولي

ديل ديفينس ترحب بقانون تسريع التسلح: خطوة لدعم الصناعات الدفاعية

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:43
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رحّب الرئيس التنفيذي لشركة "ديل ديفينس" الألمانية، هيلموت راوخ، بمشروع قانون تسريع المشتريات العسكرية، مؤكداً أنه "سيساعد بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الدفاعية".
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وجاء التصريح خلال زيارة وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش لمصنع الشركة قرب نورنبيرغ، حيث أشار راوخ إلى أن الشركة، المصنعة لنظام الدفاع الجوي "آيريس-تي"، سجلت نمواً بنسبة 60% العام الماضي، مع توقعات بمزيد من النمو في 2026.

وتسعى الحكومة الألمانية من خلال مشروع القانون، الذي أُقرّ يوم الأربعاء، إلى تعزيز قدرات الجيش وسط تغيرات في سياسة الأمن الأوروبي، خاصة مع تراجع الدعم الأميركي.

ويهدف القانون الجديد إلى تسهيل حصول الشركات الدفاعية على دفعات مسبقة من الدولة لتسريع الإنتاج، ويشمل نحو 12 ألف صفقة مشتريات.

وفي سياق متصل، تواصل برلين تعزيز مبادرة "درع السماء الأوروبية"، حيث انضمت كل من سويسرا والدنمارك مؤخراً إلى الدول التي ستزوّد جيوشها بنظام "آيريس تي إس إل إم" للدفاع الجوي متوسط المدى.
 
(روسيا اليوم)
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