Advertisement

عربي-دولي

نائب أوكراني يكشف: لا أموال لإعادة اللاجئين من الخارج!

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1396645-638890843867111338.jpg
Doc-P-1396645-638890843867111338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني، دانيل غيتمانتسيف، بأن بلاده غير قادرة على تقديم أي حوافز أو مزايا مالية لتشجيع المواطنين الذين غادروا أوكرانيا على العودة.
Advertisement

وفي حديث لصحيفة ديلو يو أي، قال غيتمانتسيف: "لا يمكننا الحديث عن أي امتيازات لعودة اللاجئين الأوكرانيين. ببساطة، لا نملك المال لذلك… دعونا نكون صادقين، لا نستطيع دفع أي أموال أو تقديم حوافز للعودة".

وأشار المسؤول إلى أن إعادة المواطنين تتطلب تحسين الظروف المعيشية داخل أوكرانيا، بدءاً من رفع الرواتب، وتوفير السكن بأسعار مقبولة، مروراً بتطوير قطاعي البناء والخدمات الاجتماعية، ووصولاً إلى تحسين جودة التعليم.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد غادر أكثر من 6.8 مليون أوكراني البلاد منذ اندلاع الحرب في شباط 2022، فيما أصبحت بعض المناطق شبه خالية من السكان، لا سيما فئة الشباب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقرّ في آب 2024 بحجم النزوح غير المسبوق، وأعلن عن تأسيس وزارة جديدة تتولى ملف التواصل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية: نريد سلاما حقيقيا ويجب العمل على إعادة اللاجئين والعائلات المهجرة
lebanon 24
26/07/2025 01:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من بودابست: آن الأوان لإعادة اللاجئين السوريين بعد زوال نظام الأسد
lebanon 24
26/07/2025 01:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين
lebanon 24
26/07/2025 01:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية اللاجئين تدعم خطة اعادة النازحين السوريين
lebanon 24
26/07/2025 01:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2025-07-25
16:30 | 2025-07-25
16:00 | 2025-07-25
15:34 | 2025-07-25
15:22 | 2025-07-25
15:15 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24