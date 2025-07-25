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عربي-دولي
نائب أوكراني يكشف: لا أموال لإعادة اللاجئين من الخارج!
Lebanon 24
25-07-2025
|
16:50
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أقرّ
نائب رئيس اللجنة
المالية في
البرلمان
الأوكراني، دانيل غيتمانتسيف، بأن بلاده غير قادرة على تقديم أي حوافز أو مزايا مالية لتشجيع المواطنين الذين غادروا
أوكرانيا
على العودة.
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وفي حديث لصحيفة ديلو يو أي، قال غيتمانتسيف: "لا يمكننا الحديث عن أي امتيازات لعودة اللاجئين الأوكرانيين. ببساطة، لا نملك المال لذلك… دعونا نكون صادقين، لا نستطيع دفع أي أموال أو تقديم حوافز للعودة".
وأشار المسؤول إلى أن إعادة المواطنين تتطلب تحسين الظروف المعيشية داخل أوكرانيا، بدءاً من رفع الرواتب، وتوفير السكن بأسعار مقبولة، مروراً بتطوير قطاعي البناء والخدمات الاجتماعية، ووصولاً إلى تحسين جودة التعليم.
وبحسب بيانات
الأمم المتحدة
، فقد غادر أكثر من 6.8 مليون أوكراني البلاد منذ اندلاع الحرب في شباط 2022، فيما أصبحت بعض المناطق شبه خالية من السكان، لا سيما فئة الشباب.
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
قد أقرّ في آب 2024 بحجم النزوح غير المسبوق، وأعلن عن تأسيس وزارة جديدة تتولى ملف التواصل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
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