البيت الأبيض: ترامب يسعى لإحياء التواصل مع كوريا الشمالية

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قال مسؤول في يوم الجمعة إن الرئيس الأميركي لا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون للوصول إلى كوريا شمالية "منزوعة السلاح بالكامل".وجاءت تصريحات المسؤول بعد يوم واحد من إعلان عن سلسلة من الإجراءات لتعطيل مخططات بيونغيانغ لإدرار عائدات غير مشروعة.وذكر المسؤول لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر البريد الإلكتروني: "عقد الرئيس ترامب في ولايته الأولى ثلاث قمم تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدت إلى استقرار شبه الكورية وحققت أول اتفاق على مستوى على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي".وأضاف المسؤول: "يحتفظ الرئيس بتلك الأهداف ولا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم كيم للوصول إلى كوريا شمالية منزوعة السلاح النووي بالكامل".رد المسؤول جاء على سؤال حول ما إذا كانت إجراءات يوم الخميس ضد تشير إلى أن إدارة ترامب ترى أن الدبلوماسية مع بيونغيانغ صعبة في الوقت الحالي، وأنها ستركز على وغيرها من تدابير الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار. (سكاي نيوز)