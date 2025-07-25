البيت الأبيض: ترامب يسعى لإحياء التواصل مع كوريا الشمالية

قال مسؤول في البيت الأبيض
يوم الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون للوصول إلى كوريا شمالية "منزوعة السلاح النووي
بالكامل".
وجاءت تصريحات المسؤول بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس ترامب
عن سلسلة من الإجراءات لتعطيل مخططات بيونغيانغ لإدرار عائدات غير مشروعة.
وذكر المسؤول لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر البريد الإلكتروني: "عقد الرئيس ترامب في ولايته الأولى ثلاث قمم تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدت إلى استقرار شبه الجزيرة
الكورية وحققت أول اتفاق على مستوى القادة
على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي".
وأضاف المسؤول: "يحتفظ الرئيس بتلك الأهداف ولا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم كيم للوصول إلى كوريا شمالية منزوعة السلاح النووي بالكامل".
رد المسؤول جاء على سؤال حول ما إذا كانت إجراءات يوم الخميس ضد كوريا الشمالية
تشير إلى أن إدارة ترامب ترى أن الدبلوماسية مع بيونغيانغ صعبة في الوقت الحالي، وأنها ستركز على العقوبات
وغيرها من تدابير الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار. (سكاي نيوز)