ضابط في أمن المقاومة: تعزيز الجهوزية تحسباً لأي تطورات ميدانية

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كشف ضابط في أمن بقطاع غزة عن وجود تقديرات لدى المقاومة بإمكانية قيام العدو بعمليات خاصة، بقصد تحرير الأسرى المحتجزين في .وأوضح الضابط الأمني في تصريح خاص بمنصة الحارس أن "المقاومة رفعت درجة الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى، بما في ذلك العمل وفق التخلص الفوري، دون كشف تفاصيل هذا ".وفي ذات السياق، دعا الضابط الأمني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب، سواء لأشخاص أو مركبات، وذلك من خلال التواصل مع قادة المقاومة أو منصة الحارس. (روسيا اليوم)