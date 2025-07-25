بعد تصريحات ترامب.. حماس تؤكد: لم نبلّغ بأي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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أكدت حركة " " أمس الجمعة انها لم تُبلغ من قبل الوسطاء بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في .واستغربت الحركة تصريحات الرئيس الأميركي التي حمّلها مسؤولية انهيار المباحثات الأخيرة في قطر.وفي هذا الإطار، قال القيادي في حماس طاهر النونو في تصريح صحفي إن الحركة لم تُبلغ بوجود أي إشكال بشأن أي ملف خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف النونو أن قطر ومصر تبذلان جهودا كبيرة وبيانهما بشأن الوساطة إيجابي، متابعا أن التصريحات السلبية محاولة "للهروب من نتائج المفاوضات"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".وأكد أن حركته "تعاملت بإيجابية مطلقة" مع جهود الوسطاء، معربا عن استغرابه من تصريحات التي حمّل فيها حماس مسؤولية انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار.وأوضح أن "الموقف الأميركي مستغرب في ظل التقدم الذي حدث في المفاوضات"، مشددا على جاهزية حماس لاستكمال المفاوضات وجادة في التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة.وأشار النونو إلى أن المفاوضات كانت تسير بشكل إيجابي والتصريحات الأميركية ليس لها أي مبرر، مشيرا إلي أن المفاوضات شهدت "تقاربا كبيرا بشأن خرائط الانسحاب من غزة".واتهم في بيان أمس الجمعة حماس بعرقلة التوصل إلى صفقة لإعادة المخطوفين وذلك بعد من عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من قطر.وأفاد بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن بالتعاون مع تدرس الآن "خيارات بديلة" لإعادتهم إلى البلاد و"إنهاء حكم الإرهاب في غزة وضمان سلام مستدام لإسرائيل والمنطقة" على حدّ تعبيره.(سكاي نيوز)