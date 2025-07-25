بعد فرنسا.. 220 نائبا بريطانيا يطالبون الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين

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في خطوة متقدمة، طالب أكثر من 220 نائبا في ، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، أمس الجمعة الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين.وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.وستكون أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من والولايات المتحدة.ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.وكتب 221 نائبا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الذي يعقد يومي 28 و29 برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير".وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في التابع للأمم المتحدة".كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني". (سكاي نيوز)