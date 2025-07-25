Advertisement

عربي-دولي

لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1396704-638891084395444672.jpg
Doc-P-1396704-638891084395444672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تواصل القتال ضد القوات الروسية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا.

وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا أمس الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء".
Advertisement

وتابع زيلينسكي أنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيّرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا تُجهّز لمواصلة الحرب متجاهلة مقترحات السلام
lebanon 24
26/07/2025 11:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات على روسيا تحد من قدراتها على مواصلة الحرب
lebanon 24
26/07/2025 11:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: مجاهدونا في فصائل المقاومة جاهزون لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال
lebanon 24
26/07/2025 11:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه
lebanon 24
26/07/2025 11:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:30 | 2025-07-26
03:20 | 2025-07-26
03:05 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24