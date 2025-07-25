لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي

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مع تواصل القتال ضد القوات الروسية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا.وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أمس الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء".وتابع زيلينسكي أنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيّرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية.وأشار إلى أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس ، ورئيس الوزراء كير ستارمر.ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن بأكملها.(سكاي نيوز)