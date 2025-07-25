كمبوديا تدعو إلى تهدئة عاجلة مع تايلاند إثر تصاعد العنف على الحدود

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أعلن سفير كمبوديا في ، الجمعة، أن بلاده تريد «وقفاً فورياً لإطلاق النار» مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي.الكمبودي تشيا كيو عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حضره ممثلو كمبوديا وتايلاند: «طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».وأضاف: «كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية» بمهاجمة «جارة كبيرة».وتابع كيو أن دعا الطرفين إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل . وهذا ما ندعو إليه أيضاً».وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها.