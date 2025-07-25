هوت بشكل حاد بعد وقت قصير من الإقلاع.. طائرة ركاب تتجنب كارثة بمناورة خطيرة!

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في حادث طيران جديد، هبطت طائرة ركاب متجهة إلى لاس من جنوب هبوطا حادا بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الجمعة، استجابة لتنبيه حول طائرة قريبة ما أدى إلى إصابة اثنين من المضيفين بجروح، وفق ما أفادت والركاب.وقالت الاتحادي إن رحلة ساوث الأميركية رقم 1496 استجابت لتنبيه بوجود طائرة أخرى في محيطها.وتجري الاتحادية تحقيقا في الحادث.وأفادت شركة الطيران في بيان بأن الطاقم استجاب لتنبيهين جويين تطلبا من الطيار الصعود ثم الهبوط، علما أن الرحلة أقلعت من مطار بربانك قبل الظهر بقليل.ونشر الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة هوت بشكل حاد بعد وقت قصير من الإقلاع.كذلك نشر الكوميديان دور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "قال الطيار إن نظام التحذير من الاصطدام لديه انطلق، وأنه بحاجة لتجنب طائرة قادمة نحونا".كريستنسن، المتحدث باسم ، إن الطائرة لم تكن في المنطقة المجاورة مباشرة لمطار هوليوود بربانك، شمال ، في ذلك الوقت.وتابع كريستنسن قائلا إن كل من برج المراقبة وقسم العمليات، الذي يتتبع الطائرات المغادرة والوافدة، ليس لديهما أي سجل لانخفاض رحلة ساوث ويست بشكل حاد في مجالهما الجوي.وذكرت شركة ساوث ويست إن الرحلة استمرت إلى لاس فيغاس، "حيث هبطت بسلام".ووفق شركة الطيران فإنها تعمل مع إدارة الطيران الاتحادية "لفهم الظروف" المحيطة بالحادث بشكل أكبر.(سكاي نيوز)