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عربي-دولي

هوت بشكل حاد بعد وقت قصير من الإقلاع.. طائرة ركاب تتجنب كارثة بمناورة خطيرة!

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:50
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في حادث طيران جديد، هبطت طائرة ركاب متجهة إلى لاس فيغاس من جنوب كاليفورنيا هبوطا حادا بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الجمعة، استجابة لتنبيه حول طائرة قريبة ما أدى إلى إصابة اثنين من المضيفين بجروح، وفق ما أفادت شركة الطيران والركاب.
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وقالت إدارة الطيران المدني الاتحادي إن رحلة ساوث ويست إيرلاينز الأميركية رقم 1496 استجابت لتنبيه على متن الطائرة بوجود طائرة أخرى في محيطها.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الحادث.

وأفادت شركة الطيران في بيان بأن الطاقم استجاب لتنبيهين جويين تطلبا من الطيار الصعود ثم الهبوط، علما أن الرحلة أقلعت من مطار هوليوود بربانك قبل الظهر بقليل.

ونشر الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة هوت بشكل حاد بعد وقت قصير من الإقلاع.

كذلك نشر الكوميديان جيمي دور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "قال الطيار إن نظام التحذير من الاصطدام لديه انطلق، وأنه بحاجة لتجنب طائرة قادمة نحونا".

وقال مايك كريستنسن، المتحدث باسم المطار، إن الطائرة لم تكن في المنطقة المجاورة مباشرة لمطار هوليوود بربانك، شمال لوس أنجلوس، في ذلك الوقت.

وتابع كريستنسن قائلا إن كل من برج المراقبة وقسم العمليات، الذي يتتبع الطائرات المغادرة والوافدة، ليس لديهما أي سجل لانخفاض رحلة ساوث ويست بشكل حاد في مجالهما الجوي.

وذكرت شركة ساوث ويست إن الرحلة استمرت إلى لاس فيغاس، "حيث هبطت بسلام".

ووفق شركة الطيران فإنها تعمل مع إدارة الطيران الاتحادية "لفهم الظروف" المحيطة بالحادث بشكل أكبر.(سكاي نيوز)





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