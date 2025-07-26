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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يعلن استعداده لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:10
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اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة لأسباب سياسية.
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وفي مقتطفات من مقابلة أجرتها قناة "12" العبرية الخاصة، أمس الجمعة، قال آيزنكوت: "نتنياهو أفشل صفقة التبادل لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أنه "جاهز لتولي رئاسة الحكومة".

وأضاف: "أنا أعرف جميع التحديات التي تواجه إسرائيل، وأعرف ما هو الصواب".
(روسيا اليوم)
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