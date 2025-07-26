رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يعلن استعداده لرئاسة الحكومة

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اتهم الأسبق ، رئيس الوزراء بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة " " في لأسباب سياسية.وفي مقتطفات من مقابلة أجرتها قناة "12" الخاصة، أمس الجمعة، قال : " أفشل صفقة التبادل لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أنه "جاهز لتولي رئاسة الحكومة".وأضاف: "أنا أعرف جميع التحديات التي تواجه ، وأعرف ما هو الصواب".(روسيا اليوم)