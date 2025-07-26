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عربي-دولي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يعلن استعداده لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
26-07-2025
|
00:10
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اتهم
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
الأسبق
غادي آيزنكوت
، رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
لأسباب سياسية.
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وفي مقتطفات من مقابلة أجرتها قناة "12"
العبرية
الخاصة، أمس الجمعة، قال
آيزنكوت
: "
نتنياهو
أفشل صفقة التبادل لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أنه "جاهز لتولي رئاسة الحكومة".
وأضاف: "أنا أعرف جميع التحديات التي تواجه
إسرائيل
، وأعرف ما هو الصواب".
(روسيا اليوم)
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