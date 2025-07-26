تصعيد إسرائيلي.. عمليات برية وجوية مكثفة شرق غزة

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يوسع الجيش ، اليوم، عملياته البرية والجوية في ويشن غارات عنيفة على شرق المدينة.قالت مصادر سياسية إسرائيلية، الجمعة، إن المؤسسة الأمنية عرضت على القيادة السياسية خطة عسكرية جديدة "لتعميق تقسيم " وفرض مزيد من الحصار عليه بهدف "إنهاك حركة ".ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إن هذه "الخطة تأتي في ظل الأزمة التي تعصف بمفاوضات تبادل الأسرى"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي.وتأتي التصريحات وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، غداة إعلان والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، سحب فريقي بلديهما من للتشاور، فيما يرى مراقبون أن الحديث عن تلك الخطة هدفه "الضغط" على حماس.(العربية)