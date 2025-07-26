Advertisement

عربي-دولي

تصعيد إسرائيلي.. عمليات برية وجوية مكثفة شرق غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1396718-638891115454045621.jpg
Doc-P-1396718-638891115454045621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يوسع الجيش الإسرائيلي، اليوم، عملياته البرية والجوية في شرق غزة ويشن غارات عنيفة على شرق المدينة.
Advertisement
قالت مصادر سياسية إسرائيلية، الجمعة، إن المؤسسة الأمنية عرضت على القيادة السياسية في إسرائيل خطة عسكرية جديدة "لتعميق تقسيم قطاع غزة" وفرض مزيد من الحصار عليه بهدف "إنهاك حركة حماس".
ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إن هذه "الخطة تأتي في ظل الأزمة التي تعصف بمفاوضات تبادل الأسرى"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي.
وتأتي التصريحات وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، غداة إعلان تل أبيب والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سحب فريقي بلديهما من الدوحة للتشاور، فيما يرى مراقبون أن الحديث عن تلك الخطة هدفه "الضغط" على حماس.
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية والجوية في شرق مدينة غزة
lebanon 24
26/07/2025 11:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوسّع عمليته البرية والجوية بحي الزيتون شرق غزّة
lebanon 24
26/07/2025 11:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف دخانية بشكل مكثف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة (قدس)
lebanon 24
26/07/2025 11:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية تواجه أهدافاً إسرائيلية مكثفة في أجواء مدينة مشهد
lebanon 24
26/07/2025 11:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:30 | 2025-07-26
03:20 | 2025-07-26
03:05 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24