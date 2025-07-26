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عربي-دولي

موسكو تهاجم خطط تسليح ألمانيا وتذكّر بهزيمة أساطيلها في الحرب العالمية

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:40
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يجب على ألمانيا ودول الناتو الأخرى التي تسعى إلى الحصول على أساطيلها الخاصة في بحر البلطيق، أن تتذكر دائما أن البحارة الروس والسوفييت هزموا أسطول ألمانيا بمهارة.
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أفاد بذلك مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس البحري الروسي.

وتطرق باتروشيف، إلى تأكيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في أيار الماضي على أن ألمانيا تسعى جاهدة لإنشاء أقوى جيش تقليدي في أوروبا.

وخلال تعليقه على كلمات المستشار، قام باتروشيف بتقييم احتمالات ظهور في جمهورية ألمانيا الاتحادية نظيرا للقوات البحرية الألمانية في عهد هتلر، والتي استخدمها الرايخ الثالث للعدوان على دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "يظهر التاريخ أن البحارة الروس تمكنوا من هزيمة البحرية الإمبراطورية الألمانية وكذلك تمكن البحارة السوفييت بمهارة من هزيمة القوات البحرية لألمانيا النازية. لقد قمت مؤخرا بزيارة ديكسون، التي استخدم المدافعون عنها أثناء الحرب وسائل مرتجلة وتمكنوا من إجبار الطراد الهتلري القوي الأدميرال شير على الفرار. يجب أن يتذكر ذلك المستشار الألماني وقادة البحرية الحاليين في ألمانيا ودول الناتو الأخرى، الذين سارعوا في السنوات الأخيرة إلى بناء أساطيلهم بحماس في بحر البلطيق ــ وفي مقدمتهم السويد وفنلندا والدنمارك".

وتابع باتروشيف القول: "لقد تابعت سير مناورات أسطول البلطيق، ويمكنني القول إن البحرية الروسية تظهر مستوى عاليا من المهارة، بما في ذلك في أمور مثل حماية المواصلات البحرية، ومحاربة الزوارق غير المأهولة والغواصات المعادية".
(روسيا اليوم)
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