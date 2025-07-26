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يجب على ودول الأخرى التي تسعى إلى الحصول على أساطيلها الخاصة في بحر البلطيق، أن تتذكر دائما أن البحارة والسوفييت هزموا أسطول ألمانيا بمهارة.أفاد بذلك مساعد نيكولاي باتروشيف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس البحري الروسي.وتطرق باتروشيف، إلى تأكيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الألماني (البوندستاغ) في أيار الماضي على أن ألمانيا تسعى جاهدة لإنشاء أقوى جيش تقليدي في .وخلال تعليقه على كلمات المستشار، قام باتروشيف بتقييم احتمالات ظهور في ألمانيا الاتحادية نظيرا للقوات البحرية في عهد هتلر، والتي استخدمها الرايخ الثالث للعدوان على دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.وقال مساعد الرئيس الروسي: "يظهر التاريخ أن البحارة الروس تمكنوا من هزيمة البحرية الألمانية وكذلك تمكن البحارة السوفييت بمهارة من هزيمة لألمانيا النازية. لقد قمت مؤخرا بزيارة ديكسون، التي استخدم المدافعون عنها أثناء الحرب وسائل مرتجلة وتمكنوا من إجبار الطراد الهتلري القوي الأدميرال شير على الفرار. يجب أن يتذكر ذلك المستشار الألماني وقادة البحرية الحاليين في ألمانيا ودول الناتو الأخرى، الذين سارعوا في السنوات الأخيرة إلى بناء أساطيلهم بحماس في بحر البلطيق ــ وفي مقدمتهم وفنلندا والدنمارك".وتابع باتروشيف القول: "لقد تابعت سير مناورات أسطول البلطيق، ويمكنني القول إن البحرية الروسية تظهر مستوى عاليا من المهارة، بما في ذلك في أمور مثل حماية المواصلات البحرية، ومحاربة الزوارق غير المأهولة والغواصات المعادية".