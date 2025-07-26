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عربي-دولي

مسؤول أميركي: نتنياهو يدرك أن بقاء إسرائيل قائم على دعم واشنطن

Lebanon 24
26-07-2025 | 01:00
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نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود دولة إسرائيل.
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ولفتت الصحيفة في مقال نشرته اليوم السبت، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن إحباطها من الإجراءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

وقالت إن "إسرائيل خرجت بسلسلة من النجاحات العسكرية المذهلة بقوة شبه مطلقة في الشرق الأوسط. فيما تواجه واشنطن الآن صعوبة في التكيف. (روسيا اليوم)
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