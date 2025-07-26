مسؤول أميركي: نتنياهو يدرك أن بقاء إسرائيل قائم على دعم واشنطن

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نقلت " " عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء يدرك أن هي السبب الوحيد لوجود دولة إسرائيل.ولفتت الصحيفة في مقال نشرته اليوم السبت، إلى أن الأمريكي أعربت عن إحباطها من الإجراءات في الأيام الأخيرة.وقالت إن "إسرائيل خرجت بسلسلة من النجاحات العسكرية المذهلة بقوة شبه مطلقة في . فيما تواجه الآن صعوبة في التكيف. (روسيا اليوم)