مقتل عنصر من "الباسيج" في هجوم إرهابي بأذربيجان الغربية الإيرانية

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قتل عنصر من "الباسيج" وأصيب آخر جراء هجوم إرهابي على للحرس الثوري، في مدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي .وأعلن مسؤول العلاقات العامة في فيلق " أذربيجان الغربية" أن عناصر من جماعة إرهابية أطلقوا النار عشوائيا على عنصر من الباسيج وأصابوا شخصا آخر في قاعدة للحرس الثوري قرب قرية آغلان في سردشت قبل ساعات.وقال دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الجماعة أو دوافع الهجوم: "نفذ هذا الهجوم ضد قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة". (روسيا اليوم)