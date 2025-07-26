Advertisement

عربي-دولي

مقتل عنصر من "الباسيج" في هجوم إرهابي بأذربيجان الغربية الإيرانية

Lebanon 24
26-07-2025 | 01:13
A-
A+

Doc-P-1396726-638891138597694470.jpg
Doc-P-1396726-638891138597694470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل عنصر من "الباسيج" وأصيب آخر جراء هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية للحرس الثوري، في مدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.
Advertisement

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في فيلق "شهداء أذربيجان الغربية" أن عناصر من جماعة إرهابية أطلقوا النار عشوائيا على عنصر من الباسيج وأصابوا شخصا آخر في قاعدة للحرس الثوري الإيراني قرب قرية آغلان في سردشت قبل ساعات.

وقال دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الجماعة أو دوافع الهجوم: "نفذ هذا الهجوم ضد قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: الدفاعات بأذربيجان الشرقية أسقطت 6 مسيّرات ومقاتلة F35 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
26/07/2025 11:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني وصف القصف الإسرائيلي على هدف في قم بأنه "هجوم إرهابي"
lebanon 24
26/07/2025 11:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية
lebanon 24
26/07/2025 11:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: مقتل شرطيين وإصابة شخص في هجوم على نقطة تفتيش بمدينة بانه غربي إيران
lebanon 24
26/07/2025 11:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:30 | 2025-07-26
03:20 | 2025-07-26
03:05 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24