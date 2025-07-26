فيديو يثير جدلاً في مصر حول احتجاز ضابط.. والوزارة توضح التفاصيل

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كشفت ، حقيقة مقطع فيديو متداول يفيد باحتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة في ، كما اتهمت الوزارة بـ" تزييف الحقائق وترويج الشائعات".وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس"ا "أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة (مفبرك)".وأضافت إن "الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، وقد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجاري اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم".وأكدت أن "ذلك يأتى في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات، للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري". (بالعربية)