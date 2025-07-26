روسيا تعلن تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

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أعلنت ، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة.وقالت الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف.وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 أوكرانية فوق أراضي ، 4 فوق حوض ، 3 فوق حوض ، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.(سكاي نيوز)