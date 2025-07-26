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روسيا تعلن تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:13
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف.

وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي القرم، 4 فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
(سكاي نيوز)
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