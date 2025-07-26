نجل نتنياهو ينتقد جو روغان لعدم استضافة والده

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اتهم يائير ، الابن الأكبر لرئيس الوزراء ، مقدم البودكاست الشهير جو روغان برفض استضافة والده في برنامجه، مدعيًا أن روغان قد روّج "لسنوات من الدعاية المعادية للسامية".وجاء هجوم يائير نتنياهو بعد أن أشاد روغان بهانتر ، نجل الرئيس الأميركي، في إحدى حلقات "تجربة جو روغان" الأخيرة، واصفًا إياه بأنه "أذكى من والده" وملمحًا إلى إمكانية ترشحه للرئاسة وفقا لصحيفة بوست الأميركية.وعبر يائير نتنياهو عن غضبه في منشور على منصة X، مشددًا على أن "هذه دعوة يقظة عظيمة للمحافظين لتذكر روغان ليس محافظًا". وأضاف بشكل حاد: "لقد منح روغان منبرًا لكل معادٍ للسامية من النازيين الجدد... لكنه يرفض استضافة والدي في برنامجه، لأنه يعلم أنه لا يملك أي فرصة ضده، وستذهب كل تلك السنوات من الدعاية المعادية للسامية سدىً."وواجه روغان انتقادات عديدة بشأن تهم بمعاداة السامية في عدة مناسبات، وتعرض لانتقادات حادة بعد استضافته للمؤرخ في وقت سابق من هذا العام، حيث اتُهم كوبر بتحريف أحداث الهولوكوست والتقليل من شأن الجرائم . وقد رد روغان على منتقديه واصفًا إياهم بـ " المصابين بجنون العظمة". (العربية)