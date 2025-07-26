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عدد من القتلى في هجوم على مبنى محكمة في ايران.. وجماعة "إرهابية" تتبناه

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:40
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في حادث جديد استهدف أحد أهم المراكز القضائية في إيران، تعرّض مبنى دائرة القضاء (العدلية) في مدينة زاهدان، صباح اليوم السبت، لهجوم إرهابي نفّذه عدد من المسلحين. 
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وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، هاجم عدة عناصر إرهابية مسلّحة مبنى العدلية الواقع في شارع الحرية بمدينة زاهدان، حيث قاموا بإطلاق النار فور دخولهم إلى المبنى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاستنفار الأمني في محيط المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الهجوم أسفر عن أضرار بشرية ومادية لم يُعلن عنها بعد، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة لحجم الخسائر قيد المتابعة.

ولاحقا وكالة مهر الإيرانية مقتل8   أشخاص وإصابة 13 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان. 

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فقد "أعلنت جماعة جيش الظلم الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم".

في أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.

يشار إلى أن إيران تستخدم عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى جيش العدل، الذي يشن هجمات دفاعا عن حقوق البلوش في إيران، كما افادت وكالة "د ب أ" للأنباء.(سكاي نيوز)



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