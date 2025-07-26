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عربي-دولي
إطلاق ناجح لصاروخ "فيغا سي" في مهمة جديدة من غويانا الفرنسية
Lebanon 24
26-07-2025
|
03:05
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أُطلق الصاروخ
الأوروبي
الصغير «
فيغا
سي»، مساء الجمعة، في الموعد المحدد عند الساعة 23:03 بالتوقيت المحلي (02:03 بتوقيت غرينتش)، من مركز كورو الفضائي في غويانا
الفرنسية
.
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والصاروخ محمّل بأربعة أقمار «سي أو 3 دي» CO3D الاصطناعية، سيطلقها الصاروخ لصالح شركة «إيرباص» للدفاع والفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).
صُمّمت هذه المجموعة لتوفير خريطة ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة للكرة الأرضية. وتصل صلاحيتها إلى نحو ثماني سنوات.
أما القمر الاصطناعي الذي يُطلق لصالح
المركز الوطني الفرنسي
لدراسات الفضاء، فيحمل اسم «مايكروكارب»، وهو مصمم لرسم خرائط لمصادر ثاني أكسيد الكربون ومصارفه في مختلف أنحاء الكوكب.
وقال الرئيس
التنفيذي لشركة «أريان سبايس» ديفيد كافايوليس، خلال
العرض
التقديمي الذي سبق عملية الإطلاق، إن هذه الأداة مهمة «لفهم ظاهرة الاحترار المناخي». ومن المتوقع أن يعمل «مايكروكارب» لخمس سنوات.
وسيوضع القمران الاصطناعيان في مدارين مختلفين. (الشرق الأوسط)
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