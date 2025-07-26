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عربي-دولي
توتر في دير الزور بين الجيش السوري و"قسد"
Lebanon 24
26-07-2025
|
03:40
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اندلعت اشتباكات ليل الجمعة/السبت بين
الجيش السوري
وقوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) على ضفتي نهر
الفرات
شرق
دير الزور
، وتحديدا في مناطق الريف الشرقي مثل بلدة القورية ومحيطها.
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ووصفت مصادر إعلامية محلية الاشتباكات بأنها متقطعة وليست واسعة النطاق حتى الآن، وتركزت غالبا بالقرب من خطوط التماس بين الطرفين في مناطق مثل درنج وجسر العشارة.
وأشارت التقارير إلى أن التوترات تصاعدت مؤخرا مع تعزيزات متبادلة من الطرفين في المنطقة، وإغلاق بعض المعابر النهرية في محاولة للحد من التهريب والحركة بين الضفتين.
وكانت قناة "الإخبارية"
السورية
الرسمية نقلت عن مدير
إدارة الشؤون
الأمريكية
بوزارة الخارجية قوله إن "قسد تماطل بتنفيذ نموذج مصغر للاندماج مع الحكومة في دير
الزور
".
وأضاف أن "قسد" تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في محافظة دير الزور، وتستحوذ على مواردها، ما يعيق الجهود الرامية لتوحيد سوريا تحت قيادة موحدة".
وأضاف المسؤول السوري، أن "تنفيذ اتفاق 10 آذار لم يحرز أي تقدم بسبب غياب رؤية موحدة ضمن قيادة قسد"، مشددا على ضرورة تحكيم العقل للوصول إلى حل واضح وتطبيق الاتفاق"، وفق قوله. (روسيا اليوم)
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