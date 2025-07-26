بقوة 5.9 درجات.. زلزال بضرب اندونيسيا

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بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت زلزال منطقة "بابوا الغربية" في .وأشار معهد الأبحاث الألماني لعلوم الأرض في بيان له، إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، من دون أن ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا بسبب وقوعها على حزام المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية ما يسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.(العربية)