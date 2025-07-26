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عربي-دولي

هجوم في إيران وسقوط قتلى وجرحى... من نفذ العمليّة؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 05:24
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قُتِلَ 5 أشخاص وأُصيب 13، في هجوم مسلح شنّه مسلّحون على مجمع قضائي في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
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كذلك، قُتِلَ 3 أشخاص ممن شاركوا في الهجوم، وذُكِرَ أنّهم من "جماعة جيش العدل" المعروفة في إيران باسم "جيش الظلم". (روسيا اليوم)
 
 
 
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