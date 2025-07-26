ميلوني: لهذا السبب لا أؤيّد قيام دولة فلسطين الآن

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قالت رئيسة الوزراء ، إنّ "الاعتراف بدولة قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية".وأضافت ميلوني أنّها تُؤيّد بشدّة قيام ، وتابعت: "لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها".