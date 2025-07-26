حركة "فرنسا الأبية": اعتراف ماكرون بفلسطين غير كاف

رحبت حركة " الأبية" بإعلان الرئيس عزمه الاعتراف رسميا بدولة ، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيلول المقبل.

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وأكدت الحركة على أن خطوة ماكرون تبقى "غير كافية" في ظل الوضع الكارثي في ، وطالبت بعقوبات على الحكومة وإجراءات ميدانية فورية.



وذكرت صحيفة "لو فيغارو" ، أن زعيم الحركة اليسارية، جان لوك ميلانشون، قال في تدوينة له، إن إعلان ماكرون يمثل "نصرا معنويا يعكس ضغط الشارع الفرنسي، وتضامنا شعبيا واسعا مع الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة".



لكن ميلانشون لم يخف انتقاده الشديد لتوقيت الإعلان، معتبرا أنه "محاولة للهروب الإعلامي من أزمات داخلية".



وتساءل: "لماذا الانتظار حتى أيلول؟ سكان غزة يقتلون الآن، وليس بعد شهرين".



ودعت الحركة إلى "فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى ، ووقف العمل باتفاق الشراكة الاقتصادية بين وتل أبيب"، موضحة أن "الاعتراف الرمزي" لا يكفي وحده في مواجهة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة".



كما طالب ميلانشون بتدخل عسكري فرنسي لتأمين ممرات إنسانية نحو القطاع المحاصر، قائلا إنه على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها كقوة دولية.



وقال: "يجب على الجيش الفرنسي أن يرسل مساعدات إنسانية إلى غزة، متحديا الحكومة الإسرائيلية أن تواجه دولة ذات سيادة وقوة، بدلا من المدنيين العزل". (روسيا اليوم)