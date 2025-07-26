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عربي-دولي

مفاجأة "نووية" عن إيران.. تقريرٌ أميركي أعلنها!

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:00
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نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن إيران لا تحتاج إلى إعادة بناء منشآتها النووية المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية عليها، من أجل الإنطلاق نحو امتلاك سلاحٍ نووي.
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ويقول التقرير إنّ هناك اعتقاد إسرائيلي وأميركي يفيد بأن المخزون الإيراني من "اليورانيوم عالي التخصيب" قد نجا خلال الحرب، مشيراً إلى أن إيران تحتفظ بالقدرة على تخصيب تلك المادة بشكل أكبر.
ويلفت التقرير إلى أن إيران قد تتمكن من تصنيع قنبلتها الأولى في غضون عام، متحدثاً عن وجود خلافات بين أجهزة الاستخبارات حول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان مخزناً في أنفاق تحت مجمعها النووي في أصفهان.
 
 
ويشير التقرير إلى أن هناك أقاويل تشير إلى أنه جرى نقل أجزاء من هذا المخزون قبيل الضربات، فيما هناك روايات أخرى تفيد بأنه جرى نقله كلياً، بما في ذلك 400 كيلوغرام مخصبة بنسبة 60%.
 
 
كذلك، قال التقرير إن ادعاءات المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين المتكررة بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب "مدفون تحت الأنقاض"، مُضللة، لأن أنفاق أصفهان عميقة لدرجة أن الولايات المتحدة لم تحاول هدمها بالقنابل الخارقة للتحصينات، وأن إيران أغلقت أبوابها استباقاً لمحاولة الأميركيين سد مداخلها بضربات من صواريخ كروز
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