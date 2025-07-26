مفاجأة "نووية" عن إيران.. تقريرٌ أميركي أعلنها!

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن لا تحتاج إلى إعادة بناء منشآتها النووية المتضررة جراء الحرب عليها، من أجل الإنطلاق نحو امتلاك سلاحٍ نووي.

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ويقول التقرير إنّ هناك اعتقاد إسرائيلي وأميركي يفيد بأن المخزون من "اليورانيوم عالي التخصيب" قد نجا خلال الحرب، مشيراً إلى أن إيران تحتفظ بالقدرة على تخصيب تلك المادة بشكل أكبر.

ويلفت التقرير إلى أن إيران قد تتمكن من تصنيع قنبلتها الأولى في غضون عام، متحدثاً عن وجود خلافات ب ين أجهزة الاستخبارات حول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان مخزناً في أنفاق تحت مجمعها في أصفهان.

ويشير التقرير إلى أن هناك أقاويل تشير إلى أنه جرى نقل أجزاء من هذا المخزون قبيل الضربات، فيما هناك روايات أخرى تفيد بأنه جرى نقله كلياً، بما في ذلك 400 كيلوغرام مخصبة بنسبة 60%.

كذلك، قال التقرير إن ادعاءات المسؤولين والإسرائيليين المتكررة بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب "مدفون تحت الأنقاض"، مُضللة، لأن أنفاق أصفهان عميقة لدرجة أن لم تحاول هدمها بالقنابل الخارقة للتحصينات، وأن إيران أغلقت أبوابها استباقاً لمحاولة الأميركيين سد مداخلها بضربات من صواريخ .