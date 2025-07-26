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إقتصاد

"Ba3"... "موديز" ترفع تصنيف تركيا

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:31
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عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا، ورفعت إلى "Ba3" بعدما كان "B1".
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وأشارت "موديز" إلى أنّها رفعت تصنيف تركيا الإئتماني بسبب تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية. (العربية)
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