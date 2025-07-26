دراسة جديدة عن "كورونا"... هذا ما فعله الفيروس بالمصابين به

ذكرت "العربية"، أنّ موقع "ساينتفيك أميركان" كشف أنّ دراسة أجريت على حوالي ألف شخص، خلصت إلى أنّ جائحة " " تتسبب بتسريع الشيخوخة في أدمغة البشر.

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وبحسب الدراسة، فإنّ تسارع الشيخوخة أصاب الأشخاص الذين لم يُصابوا بـ"كورونا" أيضاً.



وكانت الشيخوخة المتسارعة، المسجلة كتغيّرات هيكلية في مسوحات الدماغ، أكثر وضوحاً لدى كبار السنّ والمشاركين الذكور والأشخاص من خلفيات محرومة.

لكن الاختبارات الإدراكية كشفت أن خفة الحركة العقلية انخفضت فقط لدى المشاركين الذين أُصيبوا بـ"كوفيد-19"، ما يشير إلى أن تسارع شيخوخة الدماغ لا يُترجم بالضرورة إلى ضعف في التفكير والذاكرة.



ويقول مهدي مقري عالم الأحياء الحاسوبية الذي يدرس الشيخوخة في في جامعة هارفرد في ، إنّ "الدراسة تُبرز حقاً مدى أهمية بيئة للصحة العقلية والعصبية".

ويُضيف أنه "من غير الواضح ما إذا كانت شيخوخة الدماغ المرتبطة بالجائحة قابلة للعكس، لأن الدراسة حللت مسوحات أُجريت في نقطتين زمنيتين فقط".



وكانت أبحاث سابقة قدّمت أدلة على أن عدوى كورونا المستجد يمكن أن تُفاقم التنكس العصبي والتدهور المعرفي لدى كبار السنّ.

غير أنّ دراسات قليلة استكشفت ما إذا كانت فترة الجائحة، وهي فترة مضطربة اتسمت بالعزلة الاجتماعية واضطرابات نمط الحياة والتوتر لدى الكثيرين، قد أثرت أيضاً على شيخوخة الدماغ، كما يقول الباحث المشارك في الدراسة والباحث في مجال التصوير العصبي في جامعة . (العربية)