بعد أكثر من 30 عاماً في السجن... إطلاق سراح ويسي أكتاش

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وأمضى أكتاش 10 سنوات في سجن إمرالي، حيث كان معتقلا إلى جانب زعيم . (روسيا اليوم)

أطلقت سراح ويسي أكتاش بعدما أمضى أكثر من 30 عاماً في السجن.