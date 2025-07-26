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عربي-دولي

بعد أكثر من 30 عاماً في السجن... إطلاق سراح ويسي أكتاش

Lebanon 24
26-07-2025 | 08:26
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أطلقت تركيا سراح ويسي أكتاش بعدما أمضى أكثر من 30 عاماً في السجن.
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وأمضى أكتاش 10 سنوات في سجن إمرالي، حيث كان معتقلا إلى جانب زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. (روسيا اليوم)
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