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عربي-دولي

بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر.. ميرتس: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:10
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 أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقش خلالها الوضع في الشرق الأوسط.
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ونقلت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، عن ميريتس قوله "أجريت محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا، ناقشنا خلالها مسارنا في الشرق الأوسط. وتم التوصل إلى اتفاق هام مع إيمانويل ماكرون وكير ستارمر. وفي الأيام المقبلة، سنتخذ خطوات أخرى بتنسيق وثيق للغاية". (روسيا اليوم) 
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