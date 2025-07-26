بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر.. ميرتس: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس محادثة هاتفية مع ورئيس الوزراء ، ناقش خلالها الوضع في .

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ونقلت الخدمة الصحفية للحكومة ، عن ميريتس قوله "أجريت محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس ورئيس وزراء ، ناقشنا خلالها مسارنا في الشرق الأوسط. وتم التوصل إلى اتفاق هام مع وكير ستارمر. وفي الأيام المقبلة، سنتخذ خطوات أخرى بتنسيق وثيق للغاية". (روسيا اليوم)