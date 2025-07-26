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الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:36
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كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"عن حصيلة قتلى أحداث محافظة السويداء الدامية في سوريا.
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وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 1700 قتيل في الاشتباكات الأخيرة بينهم 200 من منتسبي الأمن العام من الدروز ومقاتلين من الفصائل الدرزية.

وأضافت: "قتلى الأمن العام والجيش والعشائر في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا يقدر بأكثر من 1500".

وتابعت: "التقديرات الأولية تشير إلى 1000 مفقود و 700 معتقل من السويداء". (سكاي نيوز عربية) 
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