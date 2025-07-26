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عربي-دولي
الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:36
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كشفت مصادر لـ"
سكاي نيوز
عربية"عن حصيلة قتلى أحداث محافظة
السويداء
الدامية في
سوريا
.
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وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 1700 قتيل في الاشتباكات الأخيرة بينهم 200 من منتسبي
الأمن العام
من
الدروز
ومقاتلين من الفصائل الدرزية.
وأضافت: "قتلى الأمن العام والجيش والعشائر في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا يقدر بأكثر من 1500".
وتابعت: "التقديرات الأولية تشير إلى 1000 مفقود و 700 معتقل من السويداء". (سكاي نيوز عربية)
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