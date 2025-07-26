الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء

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كشفت مصادر لـ" عربية"عن حصيلة قتلى أحداث محافظة الدامية في .وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 1700 قتيل في الاشتباكات الأخيرة بينهم 200 من منتسبي من ومقاتلين من الفصائل الدرزية.وأضافت: "قتلى الأمن العام والجيش والعشائر في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا يقدر بأكثر من 1500".وتابعت: "التقديرات الأولية تشير إلى 1000 مفقود و 700 معتقل من السويداء". (سكاي نيوز عربية)