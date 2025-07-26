دولة عربيّة تُهدّد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبيّ... ما السبب؟

كشفت وكالة " "، أنّ ، بعث رسالة إلى الحكومة البلجيكية، أكّد فيها أن بلاده "قد تضطر للتفكير بجدية في توجيه صادراتها من الطبيعي المسال نحو أسواق بديلة خارج ، إذا لم يتم تعديل التوجيه الذي تعتبره قطر مفرطاً في اشتراطاته ومساساً بسيادتها" .

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وقال إن "قطر لا تملك خططاً للوصول إلى انبعاثات صفرية في القريب".

ورفض أن تُلزم الشركات بخطط انتقالية تتماشى مع الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة بأقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف المناخي الطموح الذي تضعه ضمن أولوياتها الاستراتيجية. (عربي 21)



