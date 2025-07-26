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إقتصاد
دولة عربيّة تُهدّد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبيّ... ما السبب؟
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:34
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كشفت وكالة "
رويترز
"، أنّ
وزير الطاقة
القطري
سعد بن شريدة الكعبي
، بعث رسالة إلى الحكومة البلجيكية، أكّد فيها أن بلاده "قد تضطر للتفكير بجدية في توجيه صادراتها من
الغاز
الطبيعي المسال نحو أسواق بديلة خارج
الاتحاد الأوروبي
، إذا لم يتم تعديل التوجيه
الأوروبي
الذي تعتبره قطر مفرطاً في اشتراطاته ومساساً بسيادتها"
.
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وقال
الكعبي
إن "قطر لا تملك خططاً للوصول إلى
صافي
انبعاثات صفرية في
المستقبل
القريب".
ورفض أن تُلزم الشركات
القطرية
بخطط انتقالية تتماشى مع الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة بأقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف المناخي الطموح الذي تضعه
بروكسل
ضمن أولوياتها الاستراتيجية. (عربي 21)
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