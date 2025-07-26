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6 شهداء... مسيّرة إسرائيليّة استهدفت خيمة لنازحين في مواصي خان يونس

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:54
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أفادت "روسيا اليوم"، عن إستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال.
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وأشارت إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في جوار تكية طعام في منطقة بئر 19، في مواصي خان يونس جنوب غزة. 
 
 

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