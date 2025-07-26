6 شهداء... مسيّرة إسرائيليّة استهدفت خيمة لنازحين في مواصي خان يونس

أفادت " "، عن إستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال.

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وأشارت إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في جوار تكية طعام في منطقة بئر 19، في مواصي جنوب غزة.