ماكرون للشرع: لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العنف

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أعلن الرئيس ، مساء السبت، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري المؤقت أحمد ، تناولت التطورات الميدانية والسياسية في ، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف الأخيرة.وقال ماكرون، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" باللغة العربية، إن موجة العنف الأخيرة تبرز هشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، داعيًا إلى تفادي تكرار هذه المشاهد المؤلمة، ومشدّدًا على أهمية محاسبة المسؤولين عنها، في ضوء التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، والذي من المنتظر أن تنطلق بناءً عليه ملاحقات قانونية.واعتبر أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل خطوة إيجابية، داعيًا إلى إطلاق حوار وطني هادئ بهدف توحيد البلاد وضمان حقوق جميع المواطنين.وأشار ماكرون إلى أنه شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، وبما يضمن الحكم الرشيد والأمن ضمن إطار وطني شامل.وفي سياق متصل، اعتبر ماكرون أن إحراز تقدم في المفاوضات بين قوات سوريا والسلطات أمر أساسي، لافتًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة ساعدت في تحديد الخطوات المستقبلية.وجدد ماكرون خلال الاتصال تأكيد بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لافتًا إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع لضمان استقرار الحدود السورية ، مشيرًا إلى استعداد لمواكبة هذه الجهود.وختم الرئيس الفرنسي تصريحه بالتنويه بالتزام الرئيس الشرع في ، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.Ask ChatGPT