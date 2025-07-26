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عربي-دولي
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس: استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي
Lebanon 24
26-07-2025
|
11:56
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أعلنت
وزارة الخارجية
الجزائرية، اليوم الجمعة، عن استدعاء
القائم بأعمال
سفارة
فرنسا
في
الجزائر
مجددًا، احتجاجًا على استمرار ما وصفته بـ"العراقيل" التي تعيق إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية لسفارة الجزائر في
باريس
، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية" المترتبة على
الحكومة الفرنسية
.
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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العراقيل، التي كانت في البداية مقتصرة على السفارة الجزائرية في باريس، توسّعت لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، رغم تعهّد وزارة
أوروبا
والشؤون الخارجية
الفرنسية
بمراجعة الإجراءات المتبعة.
وفي خطوة تصعيدية، أكدت الخارجية الجزائرية أنها طبقت "مبدأ المعاملة بالمثل" عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت بحوزة طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر. وتم تنفيذ هذا القرار من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الوزارة.
وكانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق عن استغرابها من الإجراءات الفرنسية، التي حالت دون تمكّن الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين لديها من الوصول إلى المناطق المقيّدة في المطارات الفرنسية لتسلم الحقائب الدبلوماسية، وهو ما اعتبرته خرقًا للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا.
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