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عربي-دولي
"حدث صعب" في غزة.. ماذا يحصل هناك؟
Lebanon 24
26-07-2025
|
13:29
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أعلنت "
كتائب القسام
" الجناح العسكري لحركة "
حماس
"، مساء السبت، تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية شرق مدينة
خان يونس
جنوب غزة.
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وقالت
الكتائب
في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرتي القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما".
وأضافت: "بعد ذلك، استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية ثالثة بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع"
كذلك، أفادت "القسام" بأن عناصرها رصدت قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت تقارير إسرائيلية، مساء السبت، عن حدث أمني صعب في غزة.
ولم تحدد التقارير ماهية ذاك الحدث، لكنّ المعلومات المتداولة تقول إنه أسفر عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.
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