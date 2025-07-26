ترامب يتدخّل: هدنة قريبة بين كمبوديا وتايلاند؟

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وكتب ، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى ، على موقع "تروث سوشيال" بعد التحدث مع زعماء البلدين عبر الهاتف: "يسعى الطرفان إلى وقف إطلاق نار فوري والسلام... وقد اتفقا على الاجتماع فورا والعمل بسرعة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف، السلام".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ونظيره التايلاندي التوصل إلى هدنة.وربط ترامب، الذي عاد إلى قبل ستة أشهر، جهوده الدبلوماسية بمحادثات التجارة الجارية بين والدولتين.