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عربي-دولي

ترامب يتدخّل: هدنة قريبة بين كمبوديا وتايلاند؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:39
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن كمبوديا وتايلاند اتفقتا على بدء مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور بعد ثلاثة أيام من الصراع المسلح الدامي.
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وكتب ترامب، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى اسكتلندا، على موقع "تروث سوشيال" بعد التحدث مع زعماء البلدين عبر الهاتف: "يسعى الطرفان إلى وقف إطلاق نار فوري والسلام... وقد اتفقا على الاجتماع فورا والعمل بسرعة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف، السلام".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ونظيره التايلاندي على أمل التوصل إلى هدنة.

وربط ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، جهوده الدبلوماسية بمحادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والدولتين.

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