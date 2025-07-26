Advertisement

عربي-دولي

فيديو مؤلم من غزة.. فلسطيني يزحف بحثًا عن لقمة عيش

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1396969-638891613906347888.png
Doc-P-1396969-638891613906347888.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد يُلخّص مأساة قطاع غزة المحاصر، وثّق مقطع فيديو مؤلم شابًا فلسطينيًا مصابًا في قدميه، وهو يزحف لمسافات طويلة على الأرض، بلا كرسي متحرّك أو أي وسيلة مساعدة، في محاولة يائسة للبحث عن لقمة عيش تسد جوعه وتخفّف آلامه.

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هزّ مشاعر المتابعين، وأعاد تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يشتد الحصار ويُحكم الخناق على أكثر من مليوني إنسان، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: سنعمل على تسريع وصول هبة القمح العراقية لدعم لقمة عيش اللبنانيين
lebanon 24
27/07/2025 06:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد مؤلم من غزة.. مسيّرة تقصف طفلا وسيدة يبحثان عن الطعام (فيديو)
lebanon 24
27/07/2025 06:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العربي: التعدي على الأفران تهديد للقمة عيش المواطنين
lebanon 24
27/07/2025 06:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: فلسطينيو غزة بين الموت جوعًا أو القتل بحثًا عن الطعام
lebanon 24
27/07/2025 06:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-07-26
15:34 | 2025-07-26
15:22 | 2025-07-26
15:04 | 2025-07-26
14:57 | 2025-07-26
14:32 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24