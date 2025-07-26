فيديو مؤلم من غزة.. فلسطيني يزحف بحثًا عن لقمة عيش

في مشهد يُلخّص مأساة المحاصر، وثّق مقطع فيديو مؤلم شابًا فلسطينيًا مصابًا في قدميه، وهو يزحف لمسافات طويلة على الأرض، بلا كرسي متحرّك أو أي وسيلة مساعدة، في محاولة يائسة للبحث عن لقمة عيش تسد جوعه وتخفّف آلامه.



الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر ، هزّ مشاعر المتابعين، وأعاد تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يشتد الحصار ويُحكم الخناق على أكثر من مليوني إنسان، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.

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