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الإمارات تستأنف عمليات إسقاط المساعدات على غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:57
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أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة الإمارات ستستأنف فوراً عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
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وقال عبدالله بن زايد، عبر إكس، اليوم السبت،: "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة، وتواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وبحرًا. سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة، وتقديم الدعم، راسخًا لا يتزعزع".
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