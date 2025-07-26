الإمارات تستأنف عمليات إسقاط المساعدات على غزة

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أعلن الشيخ عبدالله بن ، نائب ، أن ستستأنف فوراً عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية فوق .وقال عبدالله بن ، عبر إكس، اليوم السبت،: "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة، وتواصل تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".وأضاف: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وبحرًا. سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة، وتقديم الدعم، راسخًا لا يتزعزع".