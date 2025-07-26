الجيش الإسرائيلي يعلن فتح ممرات إنسانية واستئناف إسقاط المساعدات على غزة

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أعلن الجيش ، مساء السبت، استئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى ، مؤكدًا في الوقت نفسه فتح ممرات آمنة لتسهيل دخول المساعدات عبر البر.وقال الجيش في بيان إنه "تم تحديد ممرات إنسانية يُسمح فيها لقوافل والمنظمات الدولية بإدخال المساعدات إلى غزة"، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.ولم يحدّد البيان مواقع الممرات أو آلية تنفيذها، لكن الإعلان يأتي وسط تحذيرات متصاعدة من منظمات دولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء والمياه، إلى جانب المجاعة التي تهدد حياة مئات الآلاف، وخصوصًا الأطفال.