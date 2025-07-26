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الجيش الإسرائيلي يعلن فتح ممرات إنسانية واستئناف إسقاط المساعدات على غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، استئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه فتح ممرات آمنة لتسهيل دخول المساعدات عبر البر.
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وقال الجيش في بيان إنه "تم تحديد ممرات إنسانية يُسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدخال المساعدات إلى غزة"، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

ولم يحدّد البيان مواقع الممرات أو آلية تنفيذها، لكن الإعلان يأتي وسط تحذيرات متصاعدة من منظمات دولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء والمياه، إلى جانب المجاعة التي تهدد حياة مئات الآلاف، وخصوصًا الأطفال.
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