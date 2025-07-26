تقارير إسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات تبادل الأسرى

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أفادت قناة "كان" الرسمية، السبت، عن أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين وحركة قد تُستأنف خلال الأسبوع الجاري، بعد جمود استمر لعدة أسابيع، في ظل جهود مكثفة تبذلها كل من قطر ومصر لتحريك الملف.ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن "المفاوضات لا تزال في حالة جمود، إلا أن اتصالات دبلوماسية نشطة جرت في الأيام الأخيرة بهدف دفع حماس نحو مزيد من المرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في ".ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية، مصر وقطر كوسطاء، أو من حركة حماس والجانب ، بشأن ما نشرته القناة.