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عربي-دولي

تقارير إسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات تبادل الأسرى

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:34
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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، السبت، عن أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد تُستأنف خلال الأسبوع الجاري، بعد جمود استمر لعدة أسابيع، في ظل جهود مكثفة تبذلها كل من قطر ومصر لتحريك الملف.
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ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن "المفاوضات لا تزال في حالة جمود، إلا أن اتصالات دبلوماسية نشطة جرت في الأيام الأخيرة بهدف دفع حماس نحو مزيد من المرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في قطاع غزة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية، مصر وقطر كوسطاء، أو من حركة حماس والجانب الإسرائيلي، بشأن ما نشرته القناة.
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