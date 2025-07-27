في ظل الجوع والموت.. إسرائيل تقرّ هدنة جزئية ومساعدات جوية لغزة

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أعلنت مساء السبت، استئناف إسقاط المساعدات جوًا على ، بالتوازي مع قرار إرساء "هدن إنسانية" جزئية اعتبارًا من الأحد، وذلك في ظل تصاعد الضغوط والانتقادات الدولية نتيجة تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال غزة، فيما أوضح الجيش في بيان أن عمليات الإسقاط، التي تنفذها دول أجنبية، تأتي في إطار "الجهود الجارية لإيصال المساعدات وتسهيل دخولها"، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى ستشمل سبع حمولات من الدقيق والسكر وأغذية معلبة مقدّمة من منظمات دولية.وشدد البيان على أن مسؤولية توزيع هذه المساعدات تقع على عاتق ومنظمات الإغاثة، مطالباً بتحسين فعالية التوزيع وضمان عدم وصول المواد إلى حركة " ".كما أعلن الجيش عن تحديد "ممرات إنسانية" مخصصة لتحرك آمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، دون أن يحدد موعد فتح هذه الممرات أو أماكنها، مع الإشارة إلى الاستعداد لفترات "تعليق مؤقت للأعمال العسكرية" في مناطق مكتظة بالسكان، دون وقف العمليات القتالية.من جهتها، قالت عبر منصة "إكس" إنها ستبدأ تنفيذ "هدن إنسانية" في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" بغزة بدءا من صباح الأحد.وفي السياق، نقلت القناة 12 عن مسؤول كبير أن اجتماعًا عقد بين رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، تقرر خلاله بدء هدنة إنسانية اعتبارًا من العاشرة صباحًا الأحد في عدة مراكز سكانية، بما في ذلك شمال القطاع، تستمر حتى ساعات المساء، دون تحديد دقيق لمناطق أو توقيت انتهاء الهدنة.يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة تواجهها إسرائيل، حتى من حلفاء مقربين، بعد وفاة مئات خلال الأسابيع الماضية، سواء بسبب الجوع أو أثناء محاولاتهم الوصول إلى المساعدات. (العربية)