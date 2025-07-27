"لأغراض إنسانية".. إسرائيل توقف القتال مؤقتًا في مناطق محددة من غزة

أعلن الجيش اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في ، لأغراض إنسانية.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن التعليق سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، في مناطق محددة تظهر باللون الأبيض على الخرائط التي وزّعتها القوات ، وتشمل المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة.



وأشار الجيش إلى أن القتال سيستمر في باقي أنحاء القطاع، مؤكدًا أن هذا التعليق لا يعني وقفًا شاملاً للأعمال القتالية، بل يقتصر على مناطق محددة. كما شدد على استمرار "تطهير وتحييد البنى التحتية والعناصر الإرهابية" في المناطق التي ينشط فيها الجيش.



وحذّر البيان سكان القطاع من العودة إلى المناطق المصنفة باللون الأحمر، حفاظًا على سلامتهم، في إشارة إلى المناطق التي لا يشملها التعليق المؤقت.