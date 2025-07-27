31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التعليمات صدرت.. هذا ما تخشاه "حماس"!
Lebanon 24
27-07-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إسرائيلية أنه لدى حركة "
حماس
" مخاوف من إمكانية تنفيذ
إسرائيل
والولايات المتحدة، عملية مشتركة لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في
قطاع غزة
.
Advertisement
وذكرت التقارير أن "حماس" بادرت إلى تعزيز احتياطاتها واجراءاتها بهدف إحباط أي محاولة إسرائيلية أو خارجية للوصول إلى الأماكن التي يتواجد فيها الرهائن.
التقارير ذاتها كشفت أن قادة "حماس" الميدانيين تلقوا تعليمات بعدم قتل أي رهينة في حال اقتربت قوات إسرائيلية من مواقعهم.
وتأتي هذه الأنباء وسط تعثر مفاوضات الهدنة بين "حماس" وإسرائيل وإثر ارتفاع الضغط العسكري
الإسرائيلي
على القطاع الفلسطيني.
وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق مؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة، لأغراض إنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن التعليق سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، في مناطق محددة تظهر باللون الأبيض على الخرائط التي وزّعتها القوات
الإسرائيلية
، وتشمل المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة.
وأشار الجيش إلى أن القتال سيستمر في باقي أنحاء القطاع، مؤكداً أن هذا التعليق لا يعني وقفًا شاملاً للأعمال القتالية، بل يقتصر على مناطق محددة. كما شدد على استمرار "تطهير وتحييد البنى التحتية والعناصر الإرهابية" في المناطق التي ينشط فيها الجيش.
وحذّر البيان سكان القطاع من العودة إلى المناطق المصنفة باللون الأحمر، حفاظًا على سلامتهم، في إشارة إلى المناطق التي لا يشملها التعليق المؤقت.
مواضيع ذات صلة
لماذا تخشى إسرائيل نجاح الصفقة مع "حماس"؟
Lebanon 24
لماذا تخشى إسرائيل نجاح الصفقة مع "حماس"؟
27/07/2025 13:18:04
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"قلق كبير".. هذا ما تخشاه إسرائيل بسبب ترامب
Lebanon 24
"قلق كبير".. هذا ما تخشاه إسرائيل بسبب ترامب
27/07/2025 13:18:04
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: هذا بديل "حماس" في غزة
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: هذا بديل "حماس" في غزة
27/07/2025 13:18:04
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"
Lebanon 24
قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"
27/07/2025 13:18:04
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
Lebanon 24
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
05:55 | 2025-07-27
27/07/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
05:43 | 2025-07-27
27/07/2025 05:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
05:27 | 2025-07-27
27/07/2025 05:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
Lebanon 24
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
04:53 | 2025-07-27
27/07/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
Lebanon 24
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
04:10 | 2025-07-27
27/07/2025 04:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
15:00 | 2025-07-26
26/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:55 | 2025-07-27
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
05:43 | 2025-07-27
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
05:27 | 2025-07-27
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
04:53 | 2025-07-27
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
04:10 | 2025-07-27
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
03:51 | 2025-07-27
"هجوم كبير".. روسيا تسقط نحو 100 مسيرة أوكرانية
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
27/07/2025 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24