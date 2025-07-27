التعليمات صدرت.. هذا ما تخشاه "حماس"!

كشفت تقارير إسرائيلية أنه لدى حركة " " مخاوف من إمكانية تنفيذ والولايات المتحدة، عملية مشتركة لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في .

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وذكرت التقارير أن "حماس" بادرت إلى تعزيز احتياطاتها واجراءاتها بهدف إحباط أي محاولة إسرائيلية أو خارجية للوصول إلى الأماكن التي يتواجد فيها الرهائن.

التقارير ذاتها كشفت أن قادة "حماس" الميدانيين تلقوا تعليمات بعدم قتل أي رهينة في حال اقتربت قوات إسرائيلية من مواقعهم.

وتأتي هذه الأنباء وسط تعثر مفاوضات الهدنة بين "حماس" وإسرائيل وإثر ارتفاع الضغط العسكري على القطاع الفلسطيني.

وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق مؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة، لأغراض إنسانية.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن التعليق سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، في مناطق محددة تظهر باللون الأبيض على الخرائط التي وزّعتها القوات ، وتشمل المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة.



وأشار الجيش إلى أن القتال سيستمر في باقي أنحاء القطاع، مؤكداً أن هذا التعليق لا يعني وقفًا شاملاً للأعمال القتالية، بل يقتصر على مناطق محددة. كما شدد على استمرار "تطهير وتحييد البنى التحتية والعناصر الإرهابية" في المناطق التي ينشط فيها الجيش.



وحذّر البيان سكان القطاع من العودة إلى المناطق المصنفة باللون الأحمر، حفاظًا على سلامتهم، في إشارة إلى المناطق التي لا يشملها التعليق المؤقت.