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عربي-دولي
بدء دخول قوافل مساعدات مصرية إلى قطاع غزة
Lebanon 24
27-07-2025
|
02:53
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بدأت
صباح اليوم
الأحد شاحنات المساعدات
المصرية
المحمّلة بالمواد غذائية ومستلزمات لتأهيل البنية التحتية، بالوصول إلى
معبر كرم أبو سالم
، وفق ما أفادت وسائل إعلام
مصرية
صباح اليوم الأحد.
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كما أعلن
الهلال الأحمر المصري
، عن دخول أكثر من 100 شاحنة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية والدقيق والسلال الغذائية، إلى
قطاع غزة
.
وقبل ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
أنه تقرر إرساء "هدن إنسانية" جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
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