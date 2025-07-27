بدء دخول قوافل مساعدات مصرية إلى قطاع غزة

بدأت الأحد شاحنات المساعدات المحمّلة بالمواد غذائية ومستلزمات لتأهيل البنية التحتية، بالوصول إلى ، وفق ما أفادت وسائل إعلام صباح اليوم الأحد.

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كما أعلن ، عن دخول أكثر من 100 شاحنة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية والدقيق والسلال الغذائية، إلى .

وقبل ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش إنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت أنه تقرر إرساء "هدن إنسانية" جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد.