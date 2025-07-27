Advertisement

عربي-دولي

بدء دخول قوافل مساعدات مصرية إلى قطاع غزة

Lebanon 24
27-07-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1397084-638892073243758871.jpeg
Doc-P-1397084-638892073243758871.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت صباح اليوم الأحد شاحنات المساعدات المصرية المحمّلة بالمواد غذائية ومستلزمات لتأهيل البنية التحتية، بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية صباح اليوم الأحد.
Advertisement
 
كما أعلن الهلال الأحمر المصري، عن دخول أكثر من 100 شاحنة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية والدقيق والسلال الغذائية، إلى قطاع غزة.
وقبل ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر إرساء "هدن إنسانية" جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد. 
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة
lebanon 24
27/07/2025 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول 25 شاحنة من المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/07/2025 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دخول قافلة مساعدات بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى مدينة السويداء
lebanon 24
27/07/2025 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 60 شاحنة إلى قطاع غزة
lebanon 24
27/07/2025 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2025-07-27
05:43 | 2025-07-27
05:27 | 2025-07-27
04:53 | 2025-07-27
04:10 | 2025-07-27
03:51 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24