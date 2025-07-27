31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"هجوم كبير".. روسيا تسقط نحو 100 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
27-07-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، 99 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.
وذكرت
وزارة الدفاع الروسية
أنه جرى إسقاط المسيرات بشكل أساسي فوق مقاطعة بريانسك،
سمولينسك
، كالوجا وغيرها.
Advertisement
بدورها، قالت
إدارة منطقة
فولغوغراد في
جنوب روسيا
إن
أوكرانيا
شنت هجوماً على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.
وذكرت أنَّ الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من فولغوغراد.
وذكرت الإدارة عبر تطبيق
تلغرام
نقلاً عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني.
إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية على "تلغرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.
مواضيع ذات صلة
روسيا تشن هجمات صاروخية على كييف وتسقط 174 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
روسيا تشن هجمات صاروخية على كييف وتسقط 174 مسيرة أوكرانية
27/07/2025 13:18:24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في هجوم جديد
Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في هجوم جديد
27/07/2025 13:18:24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الليل.. الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
خلال الليل.. الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيّرة أوكرانية
27/07/2025 13:18:24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة فورونيج
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة فورونيج
27/07/2025 13:18:24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
Lebanon 24
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
05:55 | 2025-07-27
27/07/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
05:43 | 2025-07-27
27/07/2025 05:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
05:27 | 2025-07-27
27/07/2025 05:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
Lebanon 24
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
04:53 | 2025-07-27
27/07/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
Lebanon 24
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
04:10 | 2025-07-27
27/07/2025 04:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
15:00 | 2025-07-26
26/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:55 | 2025-07-27
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
05:43 | 2025-07-27
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
05:27 | 2025-07-27
الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي
04:53 | 2025-07-27
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
04:10 | 2025-07-27
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
03:29 | 2025-07-27
ليلة حمراء في تركيا بسبب نيران الغابات.. والسلطات تُخلي آلاف السكان من منازلهم (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
27/07/2025 13:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24