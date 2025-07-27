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عربي-دولي

"هجوم كبير".. روسيا تسقط نحو 100 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
27-07-2025 | 03:51
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دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، 99 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.
 
 
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط المسيرات بشكل أساسي فوق مقاطعة بريانسك، سمولينسك، كالوجا وغيرها.
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بدورها، قالت إدارة منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا إن أوكرانيا شنت هجوماً على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.

وذكرت أنَّ الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من فولغوغراد.

وذكرت الإدارة عبر تطبيق تلغرام نقلاً عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني.
 
 
إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية على "تلغرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.
 
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