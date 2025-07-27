"هجوم كبير".. روسيا تسقط نحو 100 مسيرة أوكرانية

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، 99 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

وذكرت أنه جرى إسقاط المسيرات بشكل أساسي فوق مقاطعة بريانسك، ، كالوجا وغيرها.

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بدورها، قالت فولغوغراد في إن شنت هجوماً على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.



وذكرت أنَّ الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من فولغوغراد.



وذكرت الإدارة عبر تطبيق نقلاً عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني.

إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية على "تلغرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.