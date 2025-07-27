في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!

أعلن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الدفاعية "بايكار" وصهر الرئيس ، إطلاق منصة التواصل الاجتماعي التركية الجديدة "Next Teknofest Sosyal".

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وذكرت وكالة " " التركية الرسمية أن المنصة تصدّرت قائمة التطبيقات المجانية في فئة "الشبكات الاجتماعية" على متجر "آب ستور"، متفوقة على منصات عالمية شهيرة مثل " "، " "، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية. وذكرت وكالة " " التركية الرسمية أن المنصة تصدّرت قائمة التطبيقات المجانية في فئة "الشبكات الاجتماعية" على متجر "آب ستور"، متفوقة على منصات عالمية شهيرة مثل " "، " "، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية.

والمنصة الجديدة تُشبه في بنيتها منصة "X" (تويتر سابقًا)، وتستند إلى نمط التدوين المصغر، لكنها تتميز بكونها مجانية بالكامل وخالية من الإعلانات.



وقالت الجهة المطورة إن المنصة لا تعتمد على خوارزميات شخصية لتحديد المحتوى، ما يجعلها بديلاً شفافًا للمنصات التجارية التي تعتمد على جمع البيانات واستهداف المستخدمين بالمحتوى الدعائي.

ومن أبرز مزايا المنصة هي دمجها مع نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرف بـ T3 AI، تم تطويره بالشراكة بين مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي (T3 Foundation) وشركة "بايكار".



ويتيح "T3 AI" للمستخدمين التفاعل معه مباشرة عبر الوسوم، حيث يقدم إجابات سريعة واقتراحات ذكية بناءً على السياق، ويدعم عدة لغات.



كذلك، يركّز النموذج المذكور على تعزيز تجربة تواصل رقمية صحية وآمنة، مع بأخلاقيات الاستخدام الرقمي. (سكاي نيوز عربية)