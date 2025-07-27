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تقرير أميركي يعلن: ترامب منع إسقاط النظام الإيراني

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:00
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير جديد أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منع إسرائيل من إسقاط النظام الإيراني خلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل خلال شهر حزيران الماضي.
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وذكرت الصحيفة أن ترامب وافق على شن إسرائيل الهجوم العسكريّ على إيران، لكنه وضع شرطاً أساسياً مفاده أنه لن يواصل دعمه لتل أبيب إلا إذا كان تقدم الأخيرة على قدر التوقعات.
وذكرت الصحيفة أنه بحلول الوقت الذي أعلن فيه ترامب وقف إطلاق النار، أفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية كانت على أهبة الاستعداد لضرب أهداف رئيسية للنظام الإيراني.
 
ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الهجوم أخّر البرنامج النووي الإيراني "عاماً واحداً على الأقل، وربما عامين"، وأضاف: "إيران لم تعد دولة على عتبة السلاح النووي".

الصحيفة تقول إنَّ التقييمات الإسرائيلية والأميركية تتفق على أن الضربات عطّلت منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو وأصفهان.
 
 
كذلك، يقولُ مصدر إسرائيلي إنَّ الضربات الإسرائيلية "أدت أيضاً إلى تدمير اللوجستيات النووية الإيرانية، والأرشيف، ومعدات الاختبار، ومراكز القيادة". (24)
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