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عربي-دولي
واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا
Lebanon 24
27-07-2025
|
04:53
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أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
، اليوم الأحد، أن المفاوضات النووية مع
إيران
ستُستأنف قريبًا.
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ويأتي هذا التصريح في وقت تحدثت في
وزارة الخارجية الإيرانية
عن وجود اتصالات بين
طهران
وواشنطن تجري عبر بعض الدول الوسيطة وبمقدمتها سلطنة
عُمان
.
وكان نائب
وزير الخارجية الإيراني
للشؤون السياسية،
مجيد تخت روانجي
، قد أفاد أمس السبت، بأن طهران وواشنطن تتبادلان بعض الرسائل عبر هؤلاء الوسطاء.
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