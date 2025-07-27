واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا

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أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، اليوم الأحد، أن المفاوضات النووية مع ستُستأنف قريبًا.ويأتي هذا التصريح في وقت تحدثت في عن وجود اتصالات بين وواشنطن تجري عبر بعض الدول الوسيطة وبمقدمتها سلطنة .