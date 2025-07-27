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عربي-دولي

واشنطن وإيران تستأنفان المفاوضات النووية قريبًا

Lebanon 24
27-07-2025 | 04:53
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أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن المفاوضات النووية مع إيران ستُستأنف قريبًا.
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ويأتي هذا التصريح في وقت تحدثت في وزارة الخارجية الإيرانية عن وجود اتصالات بين طهران وواشنطن تجري عبر بعض الدول الوسيطة وبمقدمتها سلطنة عُمان.
 
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد أفاد أمس السبت، بأن طهران وواشنطن تتبادلان بعض الرسائل عبر هؤلاء الوسطاء.
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