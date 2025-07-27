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الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:27
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طلبت الحكومة اليونانية من آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في البلاد.
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وقال المتحدث باسم الإطفاء فاسيليس فاثراكوغيانس للإذاعة اليونانية اليوم الأحد: "طلبنا 6 طائرات لإخماد الحرائق"، وأضاف أن من المتوقع وصول طائرتين من إيطاليا بعد ظهر اليوم.

واندلعت حرائق في عدة مناطق باليونان بسبب الجفاف، والرياح القوية، فيما قال قطاع الإطفاء إن الوضع يتحسن في المناطق الأخرى، ولكن الخطر لا يزال مستمراً.

وقال خبراء الأرصاد، إنه بسبب الجفاف الطويل، فإن أي شرارة صغيرة كافية للتسبب في اندلاع حريق. في حين تحقق السلطات في السبب الحقيقي لاندلاع الحرائق.
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