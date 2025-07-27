الحرائق مستعرة... اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي

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طلبت الحكومة من آلية الحماية المدنية في المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في البلاد.وقال المتحدث باسم الإطفاء فاثراكوغيانس للإذاعة اليونانية اليوم الأحد: "طلبنا 6 طائرات لإخماد الحرائق"، وأضاف أن من المتوقع وصول طائرتين من بعد ظهر اليوم.واندلعت حرائق في عدة مناطق باليونان بسبب الجفاف، والرياح القوية، فيما قال قطاع الإطفاء إن الوضع يتحسن في المناطق الأخرى، ولكن الخطر لا يزال مستمراً.وقال خبراء الأرصاد، إنه بسبب الجفاف ، فإن أي شرارة صغيرة كافية للتسبب في اندلاع حريق. في حين تحقق السلطات في السبب الحقيقي لاندلاع الحرائق.