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روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:43
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ألغت روسيا عرضاً كبيراً للبحرية كان من المقرّر إقامته لمناسبة يوم الأسطول الروسي، عازية السبب إلى "أسباب أمنية".
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ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى".

وبذلك يتم إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.

وكانت سلطات سانت بطرسبرغ أعلنت يوم الجمعة في بيان رسمي إلغاء العرض السنوي ليوم البحرية، ثم حذفته لاحقا.

وقالت في البيان: "لن تُقام الفعاليات المخصصة ليوم البحرية في مياه سانت بطرسبرغ يوم 27 تموز".

وأضاف: "تم إلغاء عرض الألعاب النارية، والعرض البحري الرئيسي، وموكب السفن الشراعية والتجديفية والآلية، بالإضافة إلى الدراجات المائية".

وعُدِّل هذا البيان لاحقا، حيث أوضح مسؤولون أن سلطات سانت بطرسبرغ لا تملك صلاحية التعليق على الحدث الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.
 
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