روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"

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ألغت عرضاً كبيراً للبحرية كان من المقرّر إقامته لمناسبة يوم ، عازية السبب إلى "أسباب أمنية".ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم قوله إن "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى".وبذلك يتم إلغاء الذي يقام منذ العام 2017 في (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة .وكانت سلطات بطرسبرغ أعلنت يوم الجمعة في بيان رسمي إلغاء العرض السنوي ليوم البحرية، ثم حذفته لاحقا.وقالت في البيان: "لن تُقام الفعاليات المخصصة ليوم البحرية في مياه سانت بطرسبرغ يوم 27 ".وأضاف: "تم إلغاء عرض الألعاب النارية، والعرض البحري ، وموكب السفن الشراعية والتجديفية والآلية، بالإضافة إلى الدراجات المائية".وعُدِّل هذا البيان لاحقا، حيث أوضح مسؤولون أن سلطات سانت بطرسبرغ لا تملك صلاحية التعليق على الحدث الذي تنظمه .